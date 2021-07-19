02:25

كورونا والأولمبياد يوجهان ضربة جديدة لاقتصاد اليابان

في حين تستعد اليابان لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا، تفرض عليها إغلاقا مرة أخرى حتى 22 أغسطس المقبل، تلقى اقتصاد البلاد ضربة أخرى مكلفة بسبب ألعاب الأولمبياد التي تستضيفها اليابان.

اقرأ المزيد