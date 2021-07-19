01:46

طالبان والحكومة الأفغانية تتفقان في الدوحة على ضرورة الإسراع في الوصول إلى حل

اتفق وفدا الحكومة الأفغانية وحركة طالبان على ضرورة الإسراع في المفاوضات للتوصل إلى حل عادل للأزمة الأفغانية يلبي مصالح الأفغان وفق المبادئ الإسلامية، وفقا لبيان مشترك عقب مباحثاتهما بالدوحة.