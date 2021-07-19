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02:23
مهد الثورة السورية.. درعا البلد تشهد حصارا خانقا فرضته قوات النظام
يعاني سكان أحياء درعا البلد من حصار قوات النظام السوري، وبدأت انعكاسات الحصار تظهر فقد نفدت أصناف من الأدوية في المركز الطبي الوحيد في المنطقة، فيما أغلقت الكثير من المتاجر بسبب نفاد بضائعها.
19/7/2021
-
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آخر تحديث: 19/7/2021
12:49 PM (مكة المكرمة)
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