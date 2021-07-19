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02:54
خلافات بين واشنطن وطهران تؤجل الرجوع إلى فيينا
أعلنت إيران أنها ستعود إلى مفاوضات فيينا بعد تسلم إبراهيم رئيسي مهامه رسميا في أغسطس/آب المقبل، والولايات المتحدة الأميركية تحمل طهران مسؤولية الانسداد الذي وصلت إليه محادثات الطرفين.
19/7/2021
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