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خلافات بين واشنطن وطهران تؤجل الرجوع إلى فيينا

أعلنت إيران أنها ستعود إلى مفاوضات فيينا بعد تسلم إبراهيم رئيسي مهامه رسميا في أغسطس/آب المقبل، والولايات المتحدة الأميركية تحمل طهران مسؤولية الانسداد الذي وصلت إليه محادثات الطرفين.