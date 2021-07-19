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02:17

تساؤلات عن القوانين التي تضبط آليات عمل شركات بيع أنظمة القرصنة

فتح إعلان شركة “إن إس أو” وقف أخطر برامجها للقرصنة والمعروف باسم “بيغاسوس” المجال أمام تساؤلات عن آليات عمل شركات بيع أنظمة القرصنة، وعن مخاوف كبيرة على خصوصية مستخدمي التقنيات الجديدة.
19/7/2021
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