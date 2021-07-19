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بيت السدو الكويتي معلم تراثي معني بتقاليد النسيج

تأسس بيت السدو الكويتي قبل أكثر من 4 عقود، ويبذل المعنيون فيه جهودا حثيثة لحماية هذه الحياكة التقليدية من خطر الاندثار، وذلك عبر تطويرها واستقطاب شريحة أوسع من الناشئة والشباب.