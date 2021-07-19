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المهمة لا تبدو سهلة.. الرئاسة اللبنانية تحدد موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة

لا تبدو الطريق معبدة أمام الاستشارات النيابية التي ستنطلق الاثنين المقبل كما أعلنت الرئاسية اللبنانية للاتفاق على شخصية لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وذلك بعد أيام من اعتذار سعد الحريري،