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02:19
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إنكار أميركا لوجود اتفاق بشأن تبادل السجناء غير مقبول
دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إلى تنفيذ اتفاق لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، منتقدا ما سماه إنكار واشنطن للاتفاق. في المقابل نفت الخارجية الأميركية التوصل إلى أي اتفاق.
18/7/2021
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