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الفيضانات تسبب دمارا كبيرا في بلدة أربايلر ألمانية

تعدّ بلدة أربايلر غربي ألمانيا واحدة من أكثر البلدات تضررا من موجة الفيضانات الأخيرة التي شهدتها البلاد، ورغم حجم الدمار الكبير يسابق سكانها الزمن لإصلاح بيوتهم والعودةِ إلى الحياة الطبيعية.
19/7/2021
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