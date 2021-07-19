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الركود يضرب سوق المدبح بالقاهرة

مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك يتجمع تجار المواشي في شارع المدبح بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة من أجل بيع الأضاحي، إلا أن التجار يشتكون هذا العام من ركود غير معتاد تشهده السوق.