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الحصاد (2021/7/18)

تناول حسن جمول في “الحصاد” (2021/7/18) العديد من المواضيع منها: وفدا الحكومة الأفغانية وحركة طالبان يتفقان في الدوحة على تسريع التفاوض. ورصد الخرطوم زيادة مفاجئة بمنسوب مياه النيل دون توضيح إثيوبي.