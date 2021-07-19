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56:08
الحصاد (2021/7/18)
تناول حسن جمول في “الحصاد” (2021/7/18) العديد من المواضيع منها: وفدا الحكومة الأفغانية وحركة طالبان يتفقان في الدوحة على تسريع التفاوض. ورصد الخرطوم زيادة مفاجئة بمنسوب مياه النيل دون توضيح إثيوبي.
18/7/2021
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