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استعدادات في غزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

يكثف سكان قطاع غزة استعدادهم لعيد الأضحى المبارك رغم حجم الدمار الذي خلفه العدون الإسرائيلي الأخير على القطاع، ولأن الفرح عموما لا يقبل التأجيل يحاول المواطنون كل حسب إمكاناته الاحتفال بهذه المناسبة.