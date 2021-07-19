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ارتفاع منسوب مياه النيل لعدم قدرة إثيوبيا على تخزينها في تعبئة سد النهضة

قالت وزارة الري السودانية إنها لاحظت زيادة في منسوب المياه الواردة إلى النيل الأزرق، جراء الأمطار الغزيرة. ورجحت أن تكون الزيادة سببها عدم قدرة أديس أبابا على تخزين المياه في سد النهضة.