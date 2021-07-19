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إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة والسودان يرفض سياسة فرض الأمر الواقع

أعلنت الخرطوم رفضها فرض سياسة الأمر الواقع، وذلك في أول رد فعل لها على إعلان أديس أبابا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.