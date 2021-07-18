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ملف السياسة الخارجية الأميركية إزاء كوبا يخيم بتعقيداته على إدارة بايدن

مع خروح مظاهرات عمّت أنحاء كوبا الأسبوع الماضي على خلفية ظروف اقتصادية صعبة عززتها جائحة كورونا، بات ملف السياسة الخارجية الأميركية إزاء كوبا يخيم بتعقيداته على إدارة الرئيس بايدن.