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ما وراء الخبر- هل يعرقل ملف السجناء جهود واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي؟

ناقشت حلقة (2021/7/18) من برنامج “ما وراء الخبر” مسألة تناقض الروايتين الإيرانية والأميركية بشأن مسألة تبادل السجناء، وتساءلت مع ضيوفها عن دلالة تفجر الجدل بين الطرفين بهذا التوقيت.