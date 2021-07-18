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غناء الراب بالفصحى.. تمسك باللغة العربية وطرح لقضايا متنوعة

يروي مغني الراب الجزائري عبدو سلام بداياته الفنية مع غناء الراب بالفصحى، فيقول إنه يحب اللغة العربية ويحاول توظيف الكلمات البسيطة حتى يسهل على المستمع فهم معانيه بطرح مواضيع وقضايا متنوعة.