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غربي ألمانيا.. ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 156 قتيلا

ارتفع عدد من لقوا حتفهم في الفيضانات التي تجتاح غربي ألمانيا منذ 3 أيام إلى 156 قتيلا. وبينما تستمر السلطات في عمليات البحث والإنقاذ تتواصل جهود إزالة آثار الأضرار التي سببتها الفيضانات.