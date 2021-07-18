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سوريا.. قصف صاروخي لقوات النظام يودي بحياة 7 مدنيين من عائلة واحدة

قال مراسل الجزيرة في سوريا إن 7 مدنيين من عائلة واحدة -جميعهم نساء وأطفال- قتلوا جراء قصف صاروخي لقوات النظام السوري استهدف منزلا في بلدة إحسم بريف إدلب، كما اصيب عدد آخر بجروح مختلفة.
18/7/2021
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