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01:27
سوريا.. قصف صاروخي لقوات النظام يودي بحياة 7 مدنيين من عائلة واحدة
قال مراسل الجزيرة في سوريا إن 7 مدنيين من عائلة واحدة -جميعهم نساء وأطفال- قتلوا جراء قصف صاروخي لقوات النظام السوري استهدف منزلا في بلدة إحسم بريف إدلب، كما اصيب عدد آخر بجروح مختلفة.
18/7/2021
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