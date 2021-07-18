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دمى يدوية بصنارة.. شغف الرسوم المتحركة بطابع عربي مميز

تروي آلاء حنون -صاحبة فكرة دمى الصنارة- حكاية اهتمامها بملابس الأطفال على شكل رسوم متحركة، ثم انتقالها لصنع دمى أجنبية وعربية بعد متابعتها فيديوهات تعليمية على منصة “يوتيوب”.