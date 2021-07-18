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تربية الماشية في حلب.. انتكاسة أجبرت المربين على بيعها

تعتبر تربية الماشية أحد مصادر الدخل الأساسية لشريحة واسعة من أهالي ريف حلب، إلا أن الموسم هذا العام تعرض لانتكاسة أجبرت المربين على بيعها تجنبا لمزيد من الخسائر.