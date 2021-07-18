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بلجيكا.. كاميرا الجزيرة ترصد أضرار الفيضانات وجهود السكان للتعامل معها

وصل عدد قتلى الفيضانات في بلجيكا إلى 27 شخصا. وقد زارت مراسلة شبكة الجزيرة مدينة لييج التي تعد من أكثر مدن بلجيكا تضررا من الفيضانات.