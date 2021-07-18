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بعد الفيضانات في ألمانيا.. استمرار أعمال البحث عن المفقودين

تستمر في ألمانيا أعمال البحث عن المفقودين بعد الفيضانات التي اجتاحت غرب البلاد. وكانت الشرطة الألمانية أعلنت سابقا عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 156.