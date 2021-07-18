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02:38
اختتام الدورة الـ 74 من مهرجان "كان" السينمائي.. من حصد الجوائز؟
اختتمت الدورة الـ 74 من مهرجان “كان” السينمائي بتتويج المخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو بالسعفة الذهبية عن فيلمها “تيتان”.
18/7/2021
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