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إدارة سد الروصيرص السوداني تطبق إجراءاتها الاحترازية لتلافي مخاطر تعبئة سد النهضة

تواصل إدارة سد الروصيرص السوداني بولاية النيل الأزرق تطبيق إجراءاتها الاحترازية لتلافي مخاطر عملية التعبئة الثانية لسد النهضة الإثيوبي، ويشدد المهندسون على أهمية تبادل البيانات بشكل يومي وسلس ودقيق.
18/7/2021
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