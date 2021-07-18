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أضاحي بلا مشترين.. ما القصة؟

تحول الظروف المعيشية الصعبة دون تمكن بعض الأهالي من شراء أضحية العيد، بخاصة عندما يطلب البائع مقابل الأضحية بالدولار، والمشتري لا يمتلك العملة الصعبة لدفع ثمنها.