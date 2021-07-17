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02:33

مدينة مصغرة لتعليم الأطفال قواعد السلامة المرورية بتركيا

أنشئت في العاصمة التركية أنقرة مدينة مصغرة لتعليم قواعد المرور للأطفال، ويطمع القائمون على المشروع أن تشكل المدينة أفكارا نوعية ويصبح كل طفل مثالا لتحذير الأهل والأقرباء حول قواعد المرور.
17/7/2021
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