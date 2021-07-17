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ما وراء الخبرـ مفاوضات طالبان والحكومة الأفغانية بالدوحة.. هل تنهي الصراع سياسيا وعسكريا؟

تساءلت حلقة (2021/7/17) من برنامج ” ما وراء الخبر” عن أبرز القضايا التي تبحثها مفاوضات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية في الدوحة، ومآلات هذه المفاوضات في ضوء استمرار المعارك بين الطرفين.