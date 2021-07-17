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عبق التاريخ يفوح من سوق الحميدية أقدم أسواق العراق

يعتبر سوق الحميدية في مدينة الفلوجة غربي العراق أحد أهم الأسواق التي أنشئت قبل 100 عام في عهد السلطان العثماني ناظم باشا، وسمي بالحميدية تيمنا بسوق الحميدية الدمشقي.
17/7/2021
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