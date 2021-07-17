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02:29

جوائز ومنح مالية للتطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا

خصصت السلطات الروسية حملات ترويجية وجوائز ومنح مالية لدفع المواطنين للتطعيم ضد فيروس كورونا، إذ لم تتجاوز نسبة التطعيم الطوعي 12%. وأعلن مركز مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا عن وفاة 791 شخصا.
16/7/2021-|آخر تحديث: 17/7/202112:26 AM (مكة المكرمة)
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