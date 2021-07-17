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تونس.. أعداد غير مسبوقة من الوفيات بسبب فيروس كورونا

سجلت تونس أعدادا غير مسبوقة من الوفيات بسبب فيروس كورونا، وتعد باجة بالشمال الغربي إحدى المحافظات التي باتت تسجل معدل ألف إصابة من بين كل 100 ألف.
17/7/2021
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