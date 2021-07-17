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الدبيبة يقر بصعوبة توحيد الجيش الليبي

تعيش ليبيا حالة من عدم اليقين بشأن إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الثاني القادم، وهناك تخوف من العودة إلى مربع المواجهات المسلحة. وقد أقر رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة بصعوبة توحيد الجيش.