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وفد الحكومة الأفغانية يصل الدوحة لاستئناف المفاوضات مع المكتب السياسي لطالبان

وصل الوفد الحكومي الأفغاني إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف المحادثات مع حركة طالبان، وقد قال رئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله قبيل مغادرته كابل إن الوفد يحظى بالدعم اللازم من الحكومة والقبائل.