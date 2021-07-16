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02:14
مجلس الأمن يجدد الدعم لخريطة الطريق الليبية
جدد مجلس الأمن الدولي دعمه لخارطة الطريق التي توافقت عليها الأطراف الليبية بما في ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية والتشريعية في موعدها.
15/7/2021
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