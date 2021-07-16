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ما وراء الخبر- السيسي يدعو إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. ماذا عن الموقف الإثيوبي؟

ناقشت حلقة (2021/7/16) من برنامج “ما وراء الخبر” دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا إلى إبرام اتفاق ملزم بشأن سد النهضة والابتعاد عن التهديد، وبحثت الحلقة في فرص تقبل أديس بابا للحلول.