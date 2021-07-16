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تركية تحول قوالب الكيك لأشكال فنية في غاية الروعة

طوبا غيتشكيل، قائدة الفريق الوطني التركي التابع لاتحاد الطهاة الأتراك، توصف بأنها أول من صنع قوالب من الكيك على شكل تماثيل مطابقة بدقة متناهية لكثير من مشاهير السياسيين والفنانين.