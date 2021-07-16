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تراجع الطلب على شراء المواشي في تونس

يعاني قطاع تربية المواشي في تونس من تراجع الطلب محليا نتيجة تداعيات موجة تفشي جديدة لجائحة كورونا، كما زاد من حدة هذا التراجع ارتفاع أسعار المواشي بسبب زيادة تكلفة الأعلاف.