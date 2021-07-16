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الطيران الشراعي رياضة تجذب هواة المغامرات في سلطنة عمان

تستقطب رياضة الطيران الشراعي واللاسلكي في سلطنة عمان عشرات الشباب، ورغم ما تحمله هذه الرياضات من مخاطر فإن أولئك الشباب وجدوا فيها متنفسا وشغفا، لا سيما مع توفر فريق تطوعي ساهم في احتضانهم.