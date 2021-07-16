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الصحة التونسية تصنف مدينة باجة موبوءة بسبب فيروس كورونا

تخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا في تونس 17 ألف حالة، فيما تجاوز العدد الإجمالي للإصابات 526 ألفا منذ ظهور الفيروس، وقد وصفت وزارة الصحة محافظة باجة بالمدينة الموبوءة بسبب ارتفاع قياسي في الإصابات.
16/7/2021
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