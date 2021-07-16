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الحكومة الأفغانية تقترح وقف إطلاق النار.. ما شروطها؟

كشف المتحدث باسم وفد الحكومة الأفغانية لمحادثات السلام نادر نادري أن حركة طالبان اقترحت وقفا لإطلاق النار 3 أشهر، شرط الإفراج عن نحو 7 آلاف من معتقليها لدى الحكومة وشطب أسماء قادتها من اللائحة السوداء