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56:45

الحصاد (2021/7/15)

تابعت فدى باسيل في الحصاد (2021/7/15) العديد من المواضيع كان من أبرزها: تصاعد الاقتتال بين القوات الحكومية وحركة طالبان وتداعياته على الجوار. وتدهور الأوضاع في لبنان.
15/7/2021
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