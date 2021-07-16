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الحصاد (2021/7/15)

تابعت فدى باسيل في الحصاد (2021/7/15) العديد من المواضيع كان من أبرزها: تصاعد الاقتتال بين القوات الحكومية وحركة طالبان وتداعياته على الجوار. وتدهور الأوضاع في لبنان.