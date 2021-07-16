search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
56:45
الحصاد (2021/7/15)
تابعت فدى باسيل في الحصاد (2021/7/15) العديد من المواضيع كان من أبرزها: تصاعد الاقتتال بين القوات الحكومية وحركة طالبان وتداعياته على الجوار. وتدهور الأوضاع في لبنان.
15/7/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/7/14)
play
56:59
الحصاد (2021/7/13)
play
59:09
الحصاد (2021/7/11)
play
54:01
الحصاد (2021/7/9)
play
56:29
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/7/14)
play
56:59
الحصاد (2021/7/13)
play
59:09
الحصاد (2021/7/11)
play
54:01
الحصاد (2021/7/9)
play
56:29
المزيد من النشرات الإخبارية
الحصاد (2021/7/14)
الحصاد (2021/7/13)
الحصاد (2021/7/11)
الحصاد (2021/7/9)
الأكثر قراءة
بعد سن الخمسين.. إليك قائمة الأطعمة الصحية التي يجب تناولها
حلا شيحة تتبرأ من مشاهدها في فيلم “مش أنا”.. وتامر حسني يعلق على تصريحها “الفن باطل”
“جيهان”.. قبلت أن تكون زوجة ثانية للسادات وخسرت المواجهة مع شيخ الأزهر والغزالي
السجن “المشدد” مدى الحياة.. جنرالات أتراك يواجهون عقوبات محاولة انقلاب 2016