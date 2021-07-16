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الاتفاق النووي.. جهود أوروبية وتباين بين أميركا وإيران

ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الجهود الجارية للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، بينما تباينت مواقف الولايات المتحدة وإيران من موعد استئناف مفاوضات فيينا.

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