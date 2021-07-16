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02:10
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا وبلجيكا
أعلنت السلطات في ألمانيا وبلجيكا ارتفاع أعداد ضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلدين، وبلدانا أوروبية أخرى على مدار اليومين الماضيين.
16/7/2021
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