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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا وبلجيكا

أعلنت السلطات في ألمانيا وبلجيكا ارتفاع أعداد ضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلدين، وبلدانا أوروبية أخرى على مدار اليومين الماضيين.
16/7/2021
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إطلاق سايبر ترك في عام 2019 أثار ضجة بسبب التصميم غير العادي للسيارة وبسبب حادثة إلقاء رئيس التصميم كرة معدنية على إحدى النوافذ وتحطم الزجاج (رويترز)