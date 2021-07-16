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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا وبلجيكا

أعلنت السلطات في ألمانيا وبلجيكا ارتفاع أعداد ضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلدين، وبلدانا أوروبية أخرى على مدار اليومين الماضيين.