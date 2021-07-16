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ابتكار عملة رقمية محلية لمواجهة أزمة كورونا في البرازيل

قدمت مدينة ماريكا البرازيلية لسكانها -في ظل أزمة كورونا- نموذجا مختلفا في تحقيق نتائج اقتصادية أفضل من خلال ابتكار عملة رقمية أطلقت عليها اسم “مامبوكا”؛ لتوزيع المساعدات المالية لمن فقد وظيفته.