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04:49
أفغانستان.. ما التداعيات على دول الجوار؟
كشفت الحكومة الأفغانية أن حركة طالبان اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل شروط، وسط أنباء عن استعادة الحكومة معبرا حدوديا، فما تأثير الوضع في أفغانستان على علاقتها بجيرانها.
15/7/2021
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