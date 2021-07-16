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أفغانستان.. ما التداعيات على دول الجوار؟

كشفت الحكومة الأفغانية أن حركة طالبان اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل شروط، وسط أنباء عن استعادة الحكومة معبرا حدوديا، فما تأثير الوضع في أفغانستان على علاقتها بجيرانها.