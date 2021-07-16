البث الحي
04:49

أفغانستان.. ما التداعيات على دول الجوار؟

كشفت الحكومة الأفغانية أن حركة طالبان اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل شروط، وسط أنباء عن استعادة الحكومة معبرا حدوديا، فما تأثير الوضع في أفغانستان على علاقتها بجيرانها.
15/7/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مجلس الأمن يجدد الدعم لخريطة الطريق الليبية

02:14
(الجزيرة)

الاتفاق النووي.. جهود أوروبية وتباين بين أميركا وإيران

02:13
(الجزيرة)

الحكومة الأفغانية تقترح وقف إطلاق النار.. ما شروطها؟

02:52
(الجزيرة)

تباين مواقف الولايات المتحدة وإيران بشأن موعد استئناف مفاوضات فيينا

02:12
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مجلس الأمن يجدد الدعم لخريطة الطريق الليبية

02:14
(الجزيرة)

الاتفاق النووي.. جهود أوروبية وتباين بين أميركا وإيران

02:13
(الجزيرة)

الحكومة الأفغانية تقترح وقف إطلاق النار.. ما شروطها؟

02:52
(الجزيرة)

تباين مواقف الولايات المتحدة وإيران بشأن موعد استئناف مفاوضات فيينا

02:12
المزيد من التقارير الإخبارية

مجلس الأمن يجدد الدعم لخريطة الطريق الليبية

(الجزيرة)

الاتفاق النووي.. جهود أوروبية وتباين بين أميركا وإيران

(الجزيرة)

الحكومة الأفغانية تقترح وقف إطلاق النار.. ما شروطها؟

(الجزيرة)

تباين مواقف الولايات المتحدة وإيران بشأن موعد استئناف مفاوضات فيينا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد سن الخمسين.. إليك قائمة الأطعمة الصحية التي يجب تناولها

تناول حصة واحدة من العنب يزود الجسم بحوالي 90 سعرة حرارية (بيكسابي)

حلا شيحة تتبرأ من مشاهدها في فيلم “مش أنا”.. وتامر حسني يعلق على تصريحها “الفن باطل”

استنكرت حلا شيحة ظهور كليب على يوتيوب يجمعها بالمطرب تامر حسني رغم أن الكليب يعرض في الفيلم (الفرنسية+ مواقع التواصل)

“جيهان”.. قبلت أن تكون زوجة ثانية للسادات وخسرت المواجهة مع شيخ الأزهر والغزالي

جيهان مع زوجها الراحل أنور السادات وأبنائهم (مواقع التواصل)

السجن “المشدد” مدى الحياة.. جنرالات أتراك يواجهون عقوبات محاولة انقلاب 2016

قائد أركان جيش منظمة إيجة الجنرال ممدوح حق بيلان في إزمير بعد توقيفه بإطار التحقيقات في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 (الأناضول)