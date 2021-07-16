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آلاف الأفغان يقررون الهجرة خوفا من الانفلات الأمني ونشوب معارك

طوابير طويلة لمواطنين أفغان أمام مصالح الجوازات لاستخراج جواز سفر لمغادرة البلاد، خوفا من الانفلات الأمني ونشوب معارك بين طالبان والقوات الأفغانية بالقرب من مناطقهم.