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واشنطن تشعر بالقلق من نشاطات إيران بالمنطقة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بلادها تشعر بالقلق من نشاطات إيران في المنطقة، لكن مصلحتها تتطلب مواصلة المفاوضات بشأن الملف النووي، يأتي هذا وسط تأكيدات برغبة الطرفين في العودة للجولة السابعة.