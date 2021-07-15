21:19

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/14)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/14) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع عودة هاشتاغ التطبيع خيانة ليتصدر قوائم الترند في المنصات العربية والفلسطينية، تزامنا مع افتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب