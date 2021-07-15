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01:29
مقهى على البحر بقطاع غزة يعانق الطبيعة وينشر الوعي بقضايا البيئة
يقدم مقهى مطل على شاطئ البحر، في قطاع غزة، نموذجا فريدا للإبداع في مجال إعادة التدوير والاستفادة من الأشياء القديمة في استخدامات جديدة. ويمثل المقهى جزءا من تعاونية “البحر لنا”.
15/7/2021
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