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معرض تشكيلي للفنانات العراقيات يضم أعمالا فنية متنوعة

أقيم المعرض التشكيلي للفنانات العراقيات الذي نظمته جمعية الفنانين التشكيليين، حيث شاركت في المعرض أكثر من 70 فنانة بين الرسم والنحت والخزف بمختلف التجارب الفنية والأساليب والخامات.